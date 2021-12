Tentando garantir o churrasco do réveillon, jovem é preso no banheiro do Rio Vermelho com três picanhas

Um jovem de 28 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (30) depois de se envolver em uma situação criminosa e para lá de embaraçosa, no Bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis.

O suspeito estava saindo do supermercado Rio Vermelho, com sacolas semelhantes às usadas no estabelecimento, quando foi surpreendido por seguranças.

Ele carregava três peças de picanha maturatta, que custam um valor total de R$ 456,54, mas sequer passou por perto dos caixas para pagar pelos produtos.

A Polícia Militar precisou ser acionada para ir até o local e o rapaz precisou ser detido pelos vigilantes do supermercado e colocado dentro de um banheiro.

Quando os agentes chegaram, o suspeito confessou o crime e justificou ter tentado escapar com a carne porque não tinha dinheiro para pagar por ela.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e colocado à disposição da Justiça para responder pela tentativa de furto.