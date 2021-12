Instituições de ensino terão mais de 7 mil vagas destinadas ao Sisu em Goiás

Goiás está com mais de 7 mil vagas disponíveis para estudantes que querem ingressar no ensino superior público, através da primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022.

Os ingressantes serão escolhidos de acordo com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. As inscrições para o processo seletivo estão previstas para ocorrerem entre os dias 15 e 18 de fevereiro.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lidera o número de ofertas, com 4.414 vagas, distribuídas entre os campi de Goiânia, Aparecida e a cidade de Goiás.

Já a Universidade Federal de Jataí (UFJ) vai disponibilizar 1.080 ofertas, dentre as quais 539 serão para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas sociais e raciais.

Enquanto isso, a Universidade Federal de Catalão (UFCat) vai abrir 1.045 oportunidades, sendo que 517 vagas serão para ampla concorrência e as demais para cotas sociais.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano) conta com 276 ofertas. Dessas, 135 serão para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas.

Por fim, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) vai disponibilizar 240 oportunidades para 2022. Dessas vagas, 117 serão para ampla concorrência e as demais são para cotas afirmativas.