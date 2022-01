6 coisas que dá para fazer com o pão de forma e você provavelmente não sabia

Se você está cansado de sempre preparar misto quente com o pão de forma em sua casa, saiba que o alimento possui infinitas possibilidades de preparo. Inclusive, foi pensando nisso que hoje trouxemos 6 coisas que dá para fazer com o pão de forma. Assista aos vídeos no YouTube e confira!

6 coisas que dá para fazer com o pão de forma:

1. Torta fria

Primeiramente, trouxemos esse clássico das festinhas dos anos 1980, quem lembra? Em suma, essas tortas frias de pão de forma são super fáceis de fazer e dá para usar os recheios de sua preferência. Aprenda:

2. Bolo salgado

Em seguida, temos esse bolo salgado que é um pouco semelhante a torta fria. Porém, ele possui ingredientes diferentes e, mais uma vez, dá para usar e abusar da criatividade usando recheios do seu gosto. Veja:

3. Bauru de forno

Enquanto isso, que tal fazer aquele bom e velho bauru só que de uma maneira nada convencional? Além disso, é uma ótima maneira de fazer um lanche diferente para a criançada. Por isso, confira a receita da versão de forno do famoso sanduíche:

4. Pizza

Bom, agora se você quer comer uma pizza. Porém, não quer ter o trabalho de fazer a massa. Você está no lugar certo! Logo, pegue seu pão de forma e aprenda!

5. Torta vegetariana

Nem toda torta fria precisa ter frango: confira essa versão vegetariana e deliciosa!

6. Lasanha

Por último (e não menos importante), veja essa receita que vai deixar sua forma de preparar lasanha muito mais prática! Assista ao vídeo e se surpreenda!

