Cada dia que passa as compras no supermercado se tornaram cada vez mais um terror. Afinal, com preços absurdos, fica até difícil comprar produtos de qualidade, não é mesmo? Inclusive, um dos itens que mais está assustando os consumidores é a carne, que está obrigando todo mundo a se reinventar na cozinha com pratos mais econômicos. Foi pensando nisso que hoje trouxemos vídeos com receitas de coisas que dá para fazer com carne moída. Acompanhe e compartilhe!

6 coisas que dá para fazer com carne moída que você provavelmente não sabia

1. Carne moída com batatas e cenoura:

Primeiramente, começamos com essa receita que é um clássico! Além disso, esse prato é super nutritivo e gostoso. Inclusive, dá para você brincar com quais legumes e verduras quiser usar. Assista:

2. Carne moída soltinha:

Em seguida, o próximo vídeo é para te ensinar a fazer carne moída bem soltinha. Basicamente, essa receita vai ser sua nova melhor amiga. Vale lembrar que a carne deve ir sem sal para a panela, pois ele a desidrata.

3. Carne moída de frango:

Bom, se você não tem o hábito de comer carne moída de frango, saiba que ela pode ser uma grande aliada sua no dia a dia. Inclusive, é uma alternativa mais leve. Veja:

4. Carne moída com arroz:

Agora, que tal cozinhar a carne moída com o arroz em uma mesma panela? Em suma, essa receita vai te dar água na boca. Aprenda:

5. Sanduíche de carne moída:

No geral, essa receita é pra lá de prática e muito gostosa. Aliás, é o prato perfeito para levar para o trabalho ou bater aquele lanche à tarde. Para isto, lembre-se de deixar sua carne bem molhadinha!

6. Pizza de carne moída:

Por fim, trouxemos uma receita um pouco diferente. Desta forma, agora você vai abandonar de vez o tradicional frango com catupiry ou a calabresa para fazer esta delícia!

