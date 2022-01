A adoção do chamado “nome artístico” é uma estratégia bastante usada pelos artistas para poderem entrar no show business. São famosos que têm um nome no RG, mas na vida real usam outro bem diferente.

A mudança é adotada com a finalidade de possuir um nome que seja mais atrativo para o público.

Assim sendo, preparamos uma lista com algumas destas celebridades que adotaram um nome daquele que possuem no RG.

6 famosos que têm um nome no RG, mas na vida real usam outro bem diferente

1. Gusttavo Lima

No RG, o “Embaixador” é chamado de Nivaldo Lima. Apesar de ter mantido o sobrenome, a adoção do Gusttavo ocorreu após montar uma dupla sertaneja em 2006.

2. Anitta

Larissa de Macedo Machado, essa era Anitta antes da fama. Entretanto, a mudança foi inspirada na minissérie “Presença de Anita”, da TV Globo.

De acordo com a cantora, a protagonista do folhetim era uma mulher “incrível” e que conseguia “ser sexy sem ser vulgar, menina e mulher ao mesmo tempo”.

3. Leonardo

Um dos principais filhos de Goiás, Leonardo é Emival Eterno Costa. Ao lado do irmão Luís José Costa, o Leandro, o nome mudou quando eles resolveram seguir carreira artística e passaram a se chamar Leandro e Leonardo.

4. Bruna Marquezine

Apesar de ter mantido o primeiro nome, Bruna Marquezine na verdade é Bruna Reis Maia. O Marquezine é da família avó e ela usa como homenagem.

5. Xuxa

“Rainha dos Baixinhos”, Xuxa Meneghel na verdade é Maria da Graça Meneghel. Entretanto, o Xuxa foi adotado por conta do apelido dado pelo irmão quando ela tinha por volta de 02 anos de idade.

6. Silvio Santos

Essa aqui é uma pegadinha igual as que passavam nos programas apresentados por ele. Silvio Santos na verdade é Senor Abravanel, entretanto o Silvio era um nome pelo qual a mãe lhe chamava.

