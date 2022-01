Descubra o verdadeiro significado do emoji que atira fumaça pelo nariz no WhatsApp

Quem não usa WhatsApp hoje em dia, né? Basicamente, o aplicativo se tornou muito mais que um meio de comunicação, em até mesmo ferramenta de trabalho. Inclusive, o mensageiro sempre busca formas de facilitar o seu uso. Por exemplo, o uso de emojis, que, com a última atualização, dá até para pesquisar. Bom, foi pensando nisso que hoje vamos trazer o real significado do emoji que atira fumaça pelo nariz. Você sabe?

Primeiramente, todos nós sabemos que os emojis (antigos emoticons do MSN) servem para representar nossos sentimentos e emoções. Além disso, podem ser também um estado de espírito e até frases completas.

Ok, mas vamos falar do que nos trouxe até aqui. Basicamente, o emoji que atira fumaça pelo nariz sempre foi associado a um estado de raiva, pois representa uma “cara de ódio”. Porém, na realidade é um símbolo de triunfo, orgulho, dominação e empoderamento.

Vale destacarmos que o rosto com fumaça saindo do nariz foi aprovado pelo Unicode 6.0 em 2010 com o nome “Face With Look of Triumph”. Inclusive, ele até pode ser derivado de uma abreviatura visual para frustração ou desdém em anime e mangá.

