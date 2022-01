O drama dos pacientes graves à espera de cirurgias cardíacas em Anápolis

Nos últimos 02 anos, o SUS esteve concentrado em atender pacientes com Covid-19 e até mesmo as cirurgias de extrema urgência foram negligenciadas.

Em Anápolis, o ano de 2022 começou com fila de espera de quase 100 pacientes com problemas gravíssimos no coração.

Cerca de 40 já estão aptos a fazer cirurgia, que começam nesta semana após o drama dos pacientes comoverem a cidade.

Infelizmente, 08 não conseguiram esperar e morreram ao longo de 2021.

Neste episódio, o Portal6.Doc mostra o drama de três pacientes que aguardam ansiosos a vez deles para entrar no centro cirúrgico.

O roteiro é de Danilo Boaventura, com produção de Karina Ribeiro e Denilson Boaventura e edição de Elvis Diovani. Assista: