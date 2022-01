Alimentos orgânicos tem maior valor nutricional que os alimentos convencionais? Descubra neste post

Para entender melhor a pergunta, valor nutricional é a quantidade de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) e vitaminas e minerais que um alimento tem.

Os estudos comparativos entre alimentos convencionais e orgânicos são bastante “complicados”, isso porque o cultivo de ambos deve ser controlado, ou seja, um perto do outro e com condições iguais, mas como fazer isso se os dois sistemas são diferentes?

Podemos dizer que orgânicos não tem maior valor nutricional, porém eles têm melhor valor nutricional. Os macronutrientes não variam, pois são formados a partir da fotossíntese, e o sol brilha para todos, não é mesmo?

Porém, quando falamos de minerais, que dependem da qualidade do solo encontramos diferenças significativas. Os fitoquímicos (aqueles que ajudam a combater as doenças) também se destacam nos orgânicos. Estes são produzidos pelo sistema imunológico das plantas, e plantas que recebem veneno, não os produzem, isso porque é o veneno que cumpre a função de lidar com as pragas.

Sabemos que os minerais estão em falta – até mesmo em pessoas que comem bem – e a busca por suplementos está cada vez mais frequente a fim de corrigir carências nutricionais. Ao percebermos isso, deixo aqui algumas perguntas: por que não mudamos a forma de produção da nossa comida? Por que não gastar na feira orgânica e gerar emprego para a agricultura familiar? Por que não cuidar da natureza?

Fica a reflexão.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.