Goiânia deve ter decreto com novas restrições para barrar o avanço da Covid-19

A Prefeitura de Goiânia está cogitando um novo decreto com medidas restritivas para barrar o avanço da Covid-19 na capital. A possibilidade foi discutida em reunião realizada nesta quarta-feira (12).

Participaram do encontro os secretários Durval Pedroso (Saúde), Arthur Bernardes (Governo) e o secretário particular e chefe de gabinete do prefeito, José Alves Firmino.

Também estiveram presentes representantes dos segmentos comerciais da capital. Durante a reunião foi realizada a análise de dados sobre a Covid-19 no município.

As informações colhidas serão repassadas ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que está trabalhando de maneira remota após ser infectado pelo vírus. Em nota à imprensa, a Prefeitura informou que a decisão será comunicada até o final desta semana.

Goiânia não será o primeiro município a adotar novas medidas restritivas caso o decreto seja publicado. Nos últimos dias, Senador Canedo, Jaraguá e Cidade de Goiás anunciaram restrições.