Quer ensinar o seu cachorro a dar a pata? Aprenda 4 truques que podem te ajudar

Treinar um cachorrinho sempre pareceu ser uma tarefa muito difícil, que só poderia ser feita por um profissional. Além disso, é algo que demanda tempo e muita paciência, até os bichinhos se acostumarem com os comandos. Bom, mas vamos te ajudar a resolver esses problemas! Veja agora 4 truques para ensinar o cachorro a dar a pata!

Truques para ensinar o seu cachorro a dar a pata:

1. Ensine-o a sentar

Primeiramente, ensine seu dog sentar antes de tudo. Ok, mas por que? Basicamente, um cachorro que sabe sentar não terá dificuldade para dar a pata.

2. Escolha uma palavra

O próximo passo é mostrar para seu cachorro que as ações são associadas às palavras. Isso significa que, quando você o ensina a pular, pode escolher dizer “pule” ou acenar com o indicador de que o cão precisa saber o que fazer. Vale lembrar que as instruções devem ser uma única palavra e não uma frase completa.

3. Sessões curtas

Essa é uma coisa importante e talvez o que dificulta o treino. É preciso ter paciência. Em suma, você deverá fazer treinamentos curtos, que não exijam muito do cão. Portanto, é aconselhável fazer várias sessões, podem ser duas, de no máximo 15 minutos cada .

4. Prepare prêmios

Por último e não menos importante, prepare petiscos para premiar o seu cachorro. Assim, quando o seu pet conseguir fazer o truque, comemore muito e dê o presente.

