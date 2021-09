Cachorro comendo grama? Entenda seu pet

Seu cachorro está comendo grama? Com certeza, você já ouviu falar que isso ocorre por deficiências nutricionais ou ele está com fome. Mas, chega de dúvidas! Hoje iremos te orientar e desmascarar essas crenças populares. Vem com a gente!

Primeiramente, o cachorro é um animal onívoro. Isso significa que, além de comer carne, ele necessita de folhas para obter fibra suficiente para poder ir ao banheiro em paz.

Pois bem, mas isso não quer dizer que você deve deixá-lo comendo grama como se fosse obrigatório. É preciso ter cuidado! Em resumo, a grama pode conter produtos químicos, como pesticidas, que podem fazer mal ao seu pet. Assim, eles podem até contrair bactérias se a grama que comerem apresentar vestígios de excrementos de outros animais.

Mas calma, embora exista a possibilidade de ser uma deficiência alimentar, não é a única explicação disponível para seu cachorro estar comendo grama. Precisamos entender, que os hábitos alimentares dos cães mudaram desde o início da domesticação. Vamos entender.

Seu cachorro está comendo grama por dor de estômago

Muitos dizem que quando seu cachorrinho está com algum problema de estômago ou dor de cabeça, ele come grama. Em seguida, é comum ele vomitar, mas os especialistas não têm certeza se esse vômito é causado por um desconforto anterior ou apenas por comer grama.

Assim, estudos mostram que 25% dos cães vomitam depois de comer grama e apenas 10% dos cães mostram quaisquer sinais de doença anterior. Isso é o suficiente para entender que dificilmente eles recorrem à planta como forma de tratamento.

Cachorro comendo grama por tédio

Precisamos entender que a vida dos animais de estimação gira em torno do que as pessoas fazem. Isso significa quando estamos com eles, quando os deixamos sozinhos, quando vamos passear ou brincar. Por isso que muitos animais de estimação adotam comportamentos repetitivos.

Assim, alguns especialistas afirmam que muitos cães podem começar a comer grama por tédio, como se tivessem algo para fazer. Pode até ser uma alternativa reconfortante para cães mais ansiosos.

Por prazer

Veja bem: você não pode descartar a possibilidade de que seu cão realmente goste de grama. Basicamente, não é pelo sabor, mas sim a textura ou a mastigação. Imagine que seu cão é um experiente provador em tipos de grama.

Instinto

Não é novidade que eles consomem esse tipo de “vegetais”. No geral, esses comportamentos já foram vistos na história de cães e outros animais da mesma família. Isso significa que é algo dos instintos naturais dos animais. Comer grama é normal!