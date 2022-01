Microondas é tudo de bom, né? Dentro do eletrodoméstico, conseguimos esquentar uma refeição já fria. Além disso, preparar pratos e aquelas receitinhas de apenas 3 minutos, que são incríveis Foi pensando nisso que, hoje, selecionamos alguns vídeos no YouTube com um passo a passo de coisas que para fazer em 3 minutos na caneca. Você vai surpreender-se! Veja e compartilhe com seus amigos!

6 coisas que para fazer em 3 minutos na caneca e você não sabia

1. Bolo de Laranja:

Primeiramente, que tal unir a deliciosa fruta da laranjeira com bolo e o melhor de tudo: em 3 minutinhos? Basicamente, com esse passo a passo você vai aprender que fazer isso é mais simples do que se imagina. Veja no vídeo:

2. Quindim com Coco

Se você é fã de quindim, saiba que é possível fazer em casa, em poucos minutos no microondas! Assim, com uma boa caneca e muito coco, você terá o seu docinho favorito em casa. Aprenda no tutorial abaixo:

3. Pudim de Leite com calda de Caramelo

Em seguida, aquele delicioso Pudim de Padaria é muito fácil de fazer em casa. Por isso, já pegue açúcar e leite, e prepare-se para deliciar-se. Veja:

4. Bolo de Cenoura com cobertura

Ao lado do Pudim da Padaria, tem o time de quem gosta do Bolo de Cenoura. Logo, ele não podia faltar em nosso checklist! Mas, lembre-se: essa preparação dá um pouquinho mais de trabalho. Acompanhe o passo a passo:

5. Brigadeirão

Agora, você vai aprender um delicioso Brigadeiro de Caneca, este pode ser novidade! Basicamente, prepará-lo é muito simples e vai deixar o seu brigadeiro com um sabor especial. Uma delícia!

6. Petit Gateau

Por fim, trouxemos esse bolinho delicioso e perfeito para acompanhar um sorvete. Logo, veja a receita pra lá de simples e delicie-se!

