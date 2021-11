Vamos ser francos, o microondas se tornou um super aliado para quem tem uma vida agitada. Seja no trabalho ou em casa, o uso desse dispositivo eletrônico é frequente. Mas, conheça agora 5 alimentos que você não deve aquecer no microondas!

Primeiramente, hoje, em muitos países, é quase inimaginável ter uma cozinha sem este eletrodoméstico. No entanto, ainda existem especialistas que têm opiniões conflitantes sobre seu uso e benefícios.

Isso porque a perda de nutrientes e antioxidantes nos alimentos está entre os motivos que apontam para evitar seu uso. Veja agora a lista de alimentos que você não deve aquecer no microondas e os efeitos que isso produz sobre eles

Alimentos que você não deve aquecer no microondas:

1. Pimenta malagueta

Primeiro, as pimentas produzem uma substância que lhes dá aquele efeito tóxico, chamado capsaicina. Assim, este efeito aumenta depois de retirado do microondas, o que pode causar problemas gástricos e respiratórios.

2. Ovos

A seguir, se você não quer causar uma explosão e ver o interior do seu micro-ondas salpicado de amarelo e branco, evite aquecer ovos cozidos. Pois, este é o efeito que o aparelho tem sobre eles devido à humidade.

3. Brócolis ou espinafre

Agora veja só, vegetais verdes como brócolis ou espinafre são melhor cozidos. Basicamente, no microondas eles perdem suas propriedades que tantos benefícios trazem ao organismo. Assim, após serem reaquecidos, os nitratos naturais neles encontrados tornam-se nitrosaminas altamente cancerígenas.

4. Frango

Bom, o frango é um alimento muito frequentemente incluído na alimentação diária. O que acontece é que o aquecimento no microondas corre o risco de aumentar as células bacterianas. Além do fato de seu aquecimento nesses aparelhos não ser uniforme, o que pode causar problemas digestivos.

5. Fruta em geral

Por fim, muitas podem explodir devido à sua consistência, causando problemas no micro-ondas, além de sujeira que deve ser limpa posteriormente.