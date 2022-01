Receita de Ameixa de Queijo: fica uma delícia e dá para fazer em casa

A Ameixa de Queijo ou Queijadinha veio diretamente do triângulo mineiro para conquistar, não só no Brasil todo, mas também o restante do mundo. Afinal, essa deliciosa sobremesa já ganhou espaço em muitos outros países e quem não gosta, né? Por isso, hoje trouxemos uma prática Receita de Ameixa de Queijo que vai te levar aos céus, acompanhe!

Receita de Ameixa de Queijo:

Você vai precisar de:



Massa:

4 xícaras de queijo curado e ralado

3 ovos

Cravo da índia a seu gosto.

2 a 3 colheres de farinha de trigo

1 colher de bicarbonato

Calda:

2 l de água filtrada

2 xícaras de açúcar

Modo de preparo:



Primeiro, comece pela calda, pois ela deve estar fervendo quando a massa ficar pronta. Para isso, coloque a água e o açúcar em uma panela funda, para não derramar quando ela subir ao colocar a massa para cozinhar.

Em seguida, misture o queijo ralado com os ovos e a farinha de trigo. Depois, acrescente por último o bicarbonato. Atenção: a massa deve ficar homogênea e firme, de modo que se possa fazer bolinhas com ela.

Assim, quando a água com açúcar estiver fervendo coloque as bolinhas, uma a uma. Por fim, deixe cozinhando até o volume da água reduzir para 1/3 do inicial e agora é só deliciar-se!

Dica: Não use queijos muito salgados, pois o sal interfere no sabor final da sobremesa. Além disso, se quiser fazer ela seca, deixe engrossar bem até a calda escurecer. Assim, escorra numa peneira, leve ao sol por quatro horas e passe no açúcar.

