Mais um motorista de aplicativo de Anápolis sofre sequestro relâmpago durante a madrugada

Já virou rotina. Na madrugada desta terça-feira (25), mais um motorista de aplicativo de Anápolis sofreu sequestro relâmpago. Caso com características semelhantes já havia ocorrido no dia anterior.

Trata-se de um jovem de 22 anos, que teve o veículo roubado enquanto transportava três pessoas para Goiânia.

O assalto teria sido anunciado ainda na cidade de origem e consumado durante o percurso. Segundo a vítima, ela teria sido rendida e colocada no porta-malas do carro, um Gol preto registrado em nome de uma mulher.

O rapaz foi deixado minutos depois nas proximidades de um posto de combustíveis do Jardim Guanabara, logo no primeiro acesso à Capital.

Assustado com a situação, ele disse não ter observado as características físicas dos assaltantes e nem as roupas que usavam.

Atendido pela Polícia Militar (PM) de Goiânia, ele foi orientado a registrar a ocorrência em Anápolis, município onde o crime foi cometido.