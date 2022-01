Desacreditada por médicos, enfermeira consegue engravidar após reversão de vasectomia do marido

Na cidade de Leopoldo de Bulhões, vizinha de Anápolis, a enfermeira Kelly Cristina de Souza Costa aguarda com muitas expectativas a chegada do quarto filho, comemorada com uma alegria especial.

Isso porque, após 23 anos de casada, ela finalmente vai realizar o sonho de dar à luz a uma criança junto com o marido, Humberto Alencar Nunes, depois que ele realizou uma cirurgia de reversão de vasectomia.

Ao Portal 6, Kelly explicou que foi desacreditada por alguns médicos sobre a possibilidade de engravidar, visto que Humberto fez a primeira operação há mais de 28 anos, sendo muito raro gerar filhos após tanto tempo.

“Muitos obstetras até falaram ser impossível, mas aqui estamos. Nós sempre tivemos muita fé de que daria certo”, relembrou a coordenadora do núcleo de epidemiologia de Leopoldo de Bulhões.

Além da criança que nascerá em maio e deve receber o nome de José Humberto, o casal tem outros três filhos adotados: Dhenyfer Cristina, de 15 anos, Danyel Antônio, de 14 anos, e Vitória Cristina, de 10 anos.

Ao longo dos anos, o casal até tentou engravidar por meio de inseminação artificial, o que acabou ficando de lado com a adoção das crianças. Porém, isso mudou com a chegada do segundo neto de Humberto.

“Ele teve dois filhos no antigo casamento. Aí, com o nascimento do mais novo em agosto de 2020, ele resolveu fazer a cirurgia de reversão. Um ano depois, descobri em outubro que estava grávida de dois meses”, explicou Kelly.

Ela ainda afirmou que a família considera a possibilidade de ter mais uma criança, mas que isso só será discutido após o nascimento de José Humberto.

A enfermeira ainda destacou que, além de todas essas crianças em casa, a família mora com mais sete cachorros, todos adotados.