A Airfryer se tornou um item tão necessário quanto liquidificador, sanduicheira e outros eletrodomésticos. Afinal, a máquina é capaz de fazer tudo, muito mais do que é prometido, de fato, que é fritar sem óleo. Bom, foi pensando nisso que hoje trouxemos mais uma seleção de coisas inusitadas! Veja agora 6 bolos super deliciosos que dá para fazer na Airfryer, aproveite!

6 bolos super deliciosos que dá para fazer na Airfryer e você não sabia

1. Bolo de Chocolate

Em primeiro lugar, começamos com essa receita clássica. Desta forma, para você entender melhor trouxemos um vídeo do Youtube com o passo a passo para aprender a fazer. Aliás, esse bolo é uma delícia, quem não gosta de um bom chocolate, né?

2. Bolo de Chocolate com cacau

Em seguida, ao lado do bolo clássico de chocolate, temos o de cacau também. Inclusive, uma versão que pode até ficar um pouco mais saudável. Basicamente, no vídeo é muito fácil de fazer, veja:

3. Bolo de Fubá Cremoso

Agora, que tal um delicioso bolo douradinho e saboroso? Em suma, essa versão aqui é ótima para servir de lanche ou café da manhã. Aliás, uma versão barata de lanche ou café da manhã. Aprenda:

4. Bolo de Milho

Ao lado do bolo de fubá temos o clássico bolo de milho, que não poderia faltar em nossa lista. Inclusive, já havia passado por sua cabeça que a fritadeira elétrica é capaz de fazê-lo? Veja e aprenda:

5. Bolo Formigueiro

Com certeza por essa você não esperava, mas a airfryer também é capaz de fazer essa delícia. Por isso, assista ao vídeo e aprenda:

6. Bolo de Laranja

Por fim, trouxemos esse bolo muito fácil de fazer e que leva poucos ingredientes. Ademais, também é uma ótima opção para café da manhã também ou lanche da tarde, veja:

