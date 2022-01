Após descobrir que foi traída, jovem não hesita em se vingar da melhor maneira possível: “revolta”

Um vídeo viralizou no Tik Tok após uma vizinha flagrar uma mulher arremessando os bens do parceiro pela janela do apartamento depois de ter descoberto uma traição.

O caso aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos e é possível ver outros dois vizinhos assustados com a cena e filmando a situação.

Em um outro registro postado pela usuária da plataforma, é possível ver um PlayStation 5, um televisor e outros objetos quebrados, após serem jogados pela mulher por vingança.

A vizinha ainda gravou outros vídeos atualizando os seguidores e, em um deles, contou que ‘o casal não está mais junto’.

O post que alcançou mais de 1,4 milhão de visualizações recebeu diversos comentários.

“Revolta! Ela não fez nada de errado”, disse uma usuária, enquanto outra respondeu: “não, ela foi misericordiosa”.

Veja: