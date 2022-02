Homem larga carreira promissora em banco para viver o grande sonho: ‘ser um réptil sem gênero’

Um norte-americano muito bem sucedido decidiu abandonar a profissão de bancário em 1997 para viver o grande sonho: ser um réptil sem gênero.

Tiamat Legion Medusa tem, atualmente, 60 anos, e diz abertamente que quis iniciar a transição após receber o diagnóstico de Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS).

No final do século passado, a doença ainda era caracterizada oficialmente como uma ‘sentença de morte’. Com isso, ele se sentiu determinado a abandonar tudo e ir lutar pelo projeto.

O procedimento inicial nesta trajetória foi a primeira implantação de chifres na região frontal da cabeça, que custou cerca de US$ 400, ou seja, aproximadamente R$ 2.100.

Atualmente, após a rinoplastia, castração, remoção das orelhas, tatuagens, bifurcação da língua e mais 17 pares de chifres, Tiamat acumula um investimento de US$ 60 mil (cerca de R$ 318 mil).

Em defesa aos comentários negativos que escuta constantemente, o homem decidiu se pronunciar.

“Quero que todos saibam que as pessoas modificadas são tão inteligentes, gentis, amorosas e boas quanto qualquer outra pessoa. Só porque eu tive minhas orelhas removidas não significa que meu cérebro saiu da cabeça e eu sou apenas um idiota”, pontuou.

E ainda acrescentou que a escolha é algo que diz respeito somente a ele.

“Estou removendo partes de mim que me ofendem, incluindo alguns dos meus atributos físicos e também como vivo minha vida hoje como uma criatura que é parte humana e parte reptiliana”, completou.