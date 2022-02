Três pessoas são mortas em chacina na zona rural de Leopoldo de Bulhões

Três pessoas foram mortas na noite desta quarta-feira (02) em chacina na zona rural do município de Leopoldo de Bulhões, região Central do estado.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar (PM) de Anápolis que foram acionados no local após o homicídio.

O Portal 6 apurou que as vítimas são duas mulheres e um homem, sendo que duas destas pessoas são da mesma família.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado no local para a realização da perícia e do exame cadavérico das vítimas da chacina.

Além das equipes da PM e do IML, a Polícia Civil (PC) está no local para iniciar as investigações acerca do triplo homicídio.