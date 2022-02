Goiás deve ter chuvas intensas neste fim de semana, alerta instituto

O final de semana deve ser de chuvas intensas em Goiás. A meteorologia prevê a chegada de uma nova frente fria, vinda do Sul do país, que tornará o clima mais propício a quedas d’água.

De acordo com o informe do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a chuva pode vir em pancadas isoladas, acompanhadas por ventanias e raios.

No sábado (05), a combinação de calor e umidade favorece a formação de zonas de instabilidade, especialmente na região Leste (Águas Lindas, Valparaíso, Luziânia) e Sul (Rio Verde, Catalão, Itumbiara) do estado.

Ambas as áreas devem receber chuvas de até 35 mm. No resto do estado, esse índice ficará entre 20 mm, com exceção da região Central (Goiânia, Anápolis, Goiás), que terá precipitações de 25 mm.

Já no domingo (06), a Cimehgo prevê que o avanço da frente fria intensifique ainda mais este cenário.

As regiões Norte (Uruaçu, Campos Belos, Cavalcante) e Oeste ( Iporá, Aragarças, Paraúna), devem ser as mais afetadas, com 40 mm de chuva.

Na sequência, os municípios do Sudoeste Goiano (São Simão, Jataí, Mineiros) devem encarar até 35 mm, enquanto o Centro do estado e a região Sul enfrentarão 30 mm.

Com índices menores, o Leste Goiano tem previsão de chuva de até 25 mm no domingo (06).