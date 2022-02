Você com certeza deve saber que o grão de bico está no time das leguminosas, ao lado do feijão, soja e ervilha. Logo, este pequeno alimento é riquíssimo em cálcio, ferro, proteína e fibras. Bom, além de toda essa nutrição, saiba que o grão de bico é um ótimo aliado para a sua dieta. Por isso, veja os benefícios do grão de bico para quem quer emagrecer!

6 benefícios do grão de bico que quem quer emagrecer precisa conhecer:

1. Antioxidante

Primeiramente, entenda que o grão de bico é antioxidante. Isso significa que ele reduz a absorção de colesterol no intestino. Assim, além de evitar doenças cardiovasculares, ele te ajuda a emagrecer.

2. Fortalece o sistema imunológico

Em seguida, você sabia que o grão de bico é rico em vitaminas E e A? No geral, esses são os nutrientes responsáveis pela manutenção do nosso sistema imunológico. Incrível, né?

3. Fonte de proteína

Basicamente, essa leguminosa é muitíssimo rica em proteínas. Inclusive, é uma ótima alternativa para substituir a proteína animal. Ademais, essa propriedade auxilia na saúde dos nossos músculos, principalmente, para quem quer perder gordura.

4. Atua contra a depressão

Por essa você, com certeza, não sabia! Em resumo, os grãos possuem um aminoácido que estimula os hormônios do bem-estar. Logo, ele ajuda a combater a depressão, estresse e ansiedade.

5. Regula o intestino

Aqui vai mais um benefício para quem deseja emagrecer. Essencialmente, os grãos de bico são ricos em fibras, o que, consequentemente, regulam o nosso intestino. Portanto, combate a prisão de ventre e a constipação.

6. Regula o açúcar no sangue

Por fim, os grãos de bico conseguem manter a glicemia do nosso organismo controlado, por conta das fibras e das proteínas. Por isso, ajudam ainda mais quem deseja emagrecer.

