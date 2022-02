Descubra como usar e deixar o WhatsApp no “modo fantasma”

No final de 2021, o WhatsApp anunciou que em 2022 haveria muitas novidades e, realmente, não mentiu. Isso porque desde o início do ano o mensageiro está cada dia que passa trazendo mais novidades, melhorando ainda mais a experiência dos usuários. Bom, hoje vamos te falar como deixar o WhatsApp no “modo fantasma”. Já ouviu falar?

Antes de tudo, entenda que esse recurso permite ocultar os principais dados do usuário, como nome, foto do perfil, status e horário da última conexão. No entanto, o que importa é que essa é uma forma de dar mais segurança às pessoas ao fornecerem seus números de contato, sem a necessidade de terceiros acessarem assuntos pessoais.

Como deixar o WhatsApp no “modo fantasma”?

No geral, quando instalamos o aplicativo automaticamente já nos pede para inserir um nome de perfil. Todavia, não precisa ser, necessariamente, seu nome, pode ser um apelido ou, até mesmo, um emoji.

Além disso, para alterar esse nome, basta acessar as configurações do WhatsApp. Dessa forma, se você tem Android, clique nos três pontos que estão na parte superior direita da tela. Enquanto isso, no iPhone, selecione o ícone de engrenagem no canto inferior esquerdo do telefone.

Ok, mas assim como dá para editar o seu nome, lá nas configurações, na opção “conta”, dá para seguir em “privacidade”, chegamos ao ponto!

Basicamente, em “privacidade”, temos como modificar o visto por último, a foto de perfil e informações. Logo, podemos modificar quem poderá ver essas informações, em “Todos”, “Meus contatos” ou “Ninguém”. Aliás, nessa mesma dinâmica dá para mudar as configurações do status também.

Assim, desativando para ninguém ver esses recursos, você ativa o “modo fantasma” no aplicativo.

