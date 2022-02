Como você anda se sentindo ultimamente? Estamos começando com essa interrogação porque existem hábitos que estão roubando aos poucos sua felicidade e talvez você não esteja percebendo. Por isso, nos acompanhe e, depois, volte e responda-se nossa pergunta inicial. Vai ser importante!

6 hábitos silenciosos que tem e estão roubando aos poucos sua felicidade:

1. Manter pessoas negativas por perto

Primeiramente, essa parece um pouco óbvia, mas vale ressaltar. Isso porque devemos evitar pessoas que causam sofrimento em nós. Logo, são aqueles tipos de pessoas que brincam com as nossas emoções e sentimentos.

2. Não ligar para a atração física

Em seguida, abra os olhos para atração física. Basicamente, quando nos deixamos atrair por pessoas, melhoramos muito mais nossa auto-estima e segurança de si. Sabia?

3. Contentamento passageiro

Preste atenção nesse hábito, porque quando damos bola para pequenas felicidades, que vão acabar, isso pode se tornar algo muito superficial em nossas vidas. Logo, pode representar falta de maturidade e sabedoria.

4. Fazendo tempestade em um copo d’água

Basicamente, quando colocamos dificuldade em tudo, podemos nós mesmo estar perdendo nossa felicidade. Assim, o ideal é confiar em si e buscar caminhos para solucionar os próprios enigmas.

5. Ser faz tudo

Ok, se você é um faz tudo, é hora de parar! Em suma, é impossível mudar tudo de uma vez, e as repetidas tentativas para isso, podem causar bastante frustração e ansiedade. Por isso, execute suas tarefas sempre com tranquilidade.

6. Ser uma pessoa amargurada

Por fim, e não menos importante, é hora de tirar todo amargor da sua alma e coração. Isso significa perdoar o que já se passou e olhar para frente com positividade. Assim, você terá sua sanidade mental e felicidade por perto!

