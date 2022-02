Para ficar ‘alegrinho e cheiroso’, homem é flagrado cometendo furto inusitado em mercado de Anápolis

Começou a circular nas redes sociais, nesta sexta-feira (18), as imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento exato em que um homem aparece furtando um mercado no Residencial Vale do Sol, na região Nordeste de Anápolis.

O caso ocorreu na quinta-feira (17), durante o dia. À Polícia Militar, responsáveis pelo estabelecimento contaram que o suspeito, de 40 anos, teria ido ao local, feito alguma compras e realizado o pagamento normalmente.

Depois, através do circuito de segurança, foi possível ver que, além das compras, ele também teria escondido desodorantes e uma garrafa de vinho, da marca Cantina da Serra, dentro da roupa. Juntos, os itens dariam um valor de R$ 36,97.

Câmeras flagraram momento em que homem comete furto em mercado de Anápolis. pic.twitter.com/dzlFnwakrz — Portal 6 (@portal6noticias) February 18, 2022

Os militares rapidamente conseguiram informações de quem se tratava e se deslocaram até o endereço. Lá, foram recebidos pelo pai idoso, que deixou que entrassem para conversar com o filho, que estava no quarto.

O suspeito, que faz uso de tornozeleira eletrônica, saiu do cômodo e contou aos agentes que os produtos, bem como as roupas que usava no momento do delito, estavam guardados.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e deixado à disposição da Justiça para responder pelo crime de furto.