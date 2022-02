Por apoio do Progressistas, Gustavo Mendanha ofereceu vice da chapa para esposa de Roberto Naves

Esposa do prefeito de Anápolis, Vívian Naves foi sondada por Gustavo Mendanha para ser a vice dele na disputa pelo Governo de Goiás.

Roberto Naves tem a pretensão de lançar a primeira-dama como candidata a deputada estadual e aposta que ela terá 30 mil votos.

O convite tentador do ainda prefeito de Aparecida de Goiânia foi recebido com simpatia no Progressistas. Alexandre Baldy, que é o presidente da legenda a nível estadual, tenta se viabilizar como candidato ao Senado e já jantou com Mendanha para discutir possibilidades.

Optar por esse caminho custaria a saída do partido da base do governador Ronaldo Caiado, algo que Roberto Naves não gostaria e por isso não alimenta a ideia. O convite, no entanto, continua de pé.

Dominguinhos não quer ser Leandro

Recém-eleito presidente da Câmara de Anápolis para assumir o posto só em janeiro de 2023, Domingos Paula tem afirmado aos colegas que não quer ter atritos com a imprensa e já pediu dicas para modernizar a comunicação institucional do Poder Legislativo.

Mauro na Alego

Satisfeito com a perfomance de Mauro Rubens na guerra contra o aumento do IPTU em Goiânia, o PT já dá como consequente a volta do atual vereador à Alego. O petista fará dobradinha com Rubens Otoni na capital e, por isso, deve ter estrutura para fazer campanha e falar além da base sindical.

Peraí

O discurso afinado de Caiado, de que o governo dele “chega na ponta” a partir da turbinada de programas sociais e melhoria dos serviços públicos, não é novo.

O encontro que o deputado estadual Amilton Filho promoveu com a base do interior, na Pecuária de Anápolis, no dia 05 de novembro do ano passado, foi um dos eventos em que o governador já não estava mais reclamando da falta de dinheiro para apontar números da gestão e dizer que ele está “cuidado dos goianos”.

Meme

Publicações do filho da prefeita de Porangatu, que deseja ser candidato a deputado estadual, estão viralizando em grupos de WhatsApp do município. Mas não de forma positiva.

Vídeos com ele citando frases de Mahatma Gandhi num inglês arcaico, ou cantando uma paródia de Tempos Modernos, de Lulu Santos, viraram esquetes humorísticos nas mãos de opositores.

Nota 10

Para os quatro bombeiros militares de Goiás que foram de carro a Petrópolis. Com a ajuda de três cães farejadores, a equipe já conseguiu resgatar corpos e permitir que famílias possam se despedir de forma digna das vítimas.

Nota zero

Para a situação do transporte coletivo em Anápolis, que está decadente em todos os sentidos possíveis. O sistema, que já chegou a transportar 200 mil pessoas antes da pandemia, tem prejuízos e a Urban não consegue sequer pagar a correção da inflação aos motoristas. E isso porque a tarifa deve saltar de R$ 4 para R$4,95 nos próximos dias.

