Goiânia tem curso gratuito para mulheres que desejam ser Assistente de Cozinha; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o curso de Assistente de Cozinha, oferecido pela Prefeitura de Goiânia e que busca capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Ele é totalmente gratuito e as inscrições vão até o próximo sábado (05). São oferecidas 32 vagas e as aulas devem começar no dia 14 deste mês.

As interessadas devem se dirigir de maneira presencial até a Secretaria da Mulher, na Rua 74, Setor Central, das 09h às 16h e os documentos necessário são: RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

O curso deverá ser ministrado no Senai da Vila Canãa, na região Centro-Oeste da capital. As candidatas podem escolher entre ter aulas à tarde ou à noite.

A secretária da Mulher, Tatiana Lemos, destaca a importância de levar educação e formação às mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Infelizmente mulheres foram as primeiras a perderem seus empregos durante a pandemia, sendo a maioria chefes de família”, afirma.

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) disponibiliza o telefone (62) 3524-2933 e o Instagram @secretaria_mulher para tirar dúvidas.