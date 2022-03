Definida a antecipação do pagamento do 13º salário; veja quem vai receber

O Governo Federal definiu a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Dessa forma, o benefício vai vir como uma renda extra na conta dessas pessoas, quando elas receberem o depósito mensal da previdência.

A medida deve beneficiar 31 milhões de segurados e injetar na economia cerca de R$ 56 bilhões, segundo os técnicos envolvidos no projeto.

Até 2019, o pagamento costumava ser feito entre os meses de agosto/setembro e novembro/dezembro para os beneficiários do INSS.

Porém, desde o início da pandemia de Covid-19, o panorama mudou, e ele vem sendo feito no primeiro semestre do ano.

Desse modo, no ano de 2022, a primeira parcela do dinheiro será depositado entre os últimos dias úteis de abril e os cinco primeiros dias úteis de maio, para quem ganha até um salário mínimo.

Já a segunda parcela será paga na folha de maio (entre os últimos dias úteis de maio e os cinco primeiros dias úteis de junho).

Em um regime um pouco diferente, quem recebe valores acima do piso nacional será agraciado com a primeira parcela do 13º salário no início de maio e a outra parte no início de junho.

Além da antecipação do pagamento, os aposentados e pensionistas do INSS também ganharão um outro benefício.

Isso porque o limite dos empréstimos com desconto em folha será ampliado. Dessa forma, a margem deve sair de 35% e chegar a até 40%.

Essa medida faz parte de um pacote elaborado pelo governo federal para estimular a economia durante o ano eleitoral.

O decreto com todas essas decisões e liberações financeiras para a população será assinado na próxima quinta-feira (17), em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!