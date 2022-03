O pirão tem origem no Brasil e na África. Além disso, ele pode ser preparado com diferentes tipos de caldos com a mistura da farinha de mandioca e a água em que foram cozidos peixes ou carnes, por exemplo. Assim, forma-se uma papa viscosa, perfeita para acompanhar o prato principal. Foi pensando nessa delícia que hoje trouxemos uma Receita de Pirão de Costela!

Receita de Pirão de Costela para fazer em casa: fica uma delícia:

Você vai precisar de:

2 kg de costela bovina magra

3 dentes de alho picados

2 cebolas picadas

3 tomates maduros picados

1 maço de cheiro verde picado

1 pimenta dedo-de-moça picadinha sem semente

2 folhas de louro

1 pitada de colorau

Sal e farinha de mandioca crua

Modo de preparo:

Primeiro, corte a costela em pedaços, lave e ferva para tirar a gordura, escorra e lave bem. Depois disso, coloque a carne em uma panela de pressão com todos os ingredientes picados sem óleo, mexa e tampe sem colocar água.

Assim, quando a panela pegar pressão retire da pressão, aí a costela já pegou o gosto de todos os temperos. Agora, cubra a carne com água e volte ao fogo tampada, deixe cozinhar por 30 minutos.

Por fim, abra e veja se está mole. Logo, tire toda a carne do molho e reserve. E então, volte o molho ao fogo e junte “chuveiradas” de farinha até ficar com uma consistência de polenta mole. Está pronto, sirva com a carne e arroz branco!

