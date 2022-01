Receita de Arroz com Linguiça para fazer em casa: fica uma delícia

Arroz com frango, arroz à grega, com carne, legumes e até doce. No geral, existem muitas maneiras de preparar os deliciosos e nutritivos grãos, não é mesmo? Por isso, hoje você vai aprender que, com ingredientes que se tem em casa, dá para preparar uma deliciosa Receita de Arroz com Linguiça. Veja:

Receita de Arroz com Linguiça:

Você vai precisar de:

2 colheres de óleo

4 linguiças

1 cebola picada

2 tomates picados grosseiramente

1/2 pimentão picado

2 xícaras de arroz

3 xícaras de água fervente

Sal a gosto

Coentro a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, tire a pele das linguiças e esfarele com o garfo. Enquanto isso, aqueça o óleo na panela, frite bem a linguiça até ficar bem fritinha. Agora, acrescente a cebola, frite bem, acrescente o tomate e um pouquinho de água, mexa para soltar a fritura e a cor que ficou no fundo da panela. Em seguida, acrescente o pimentão, o arroz, sal e o restante da água. Por fim, ozinhe no mesmo ponto que costuma cozinhar o seu arroz, quando terminar, coloque o coentro e mexa bem, e bom apetite!

