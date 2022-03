Presa, mulher alega que esfaqueou companheiro ao ver filhos sendo ameaçados

Policiais militares do município de Pires do Rio, a 145 km de Goiânia, tiveram de ser acionados na madrugada deste sábado (19), para atender um caso grave de tentativa de homicídio.

Ao chegarem em um hospital local, souberam pelas equipes de saúde que a vítima, um homem de 38 anos, estava intubado e sedado, correndo risco de morte e aguardando transferência para a capital.

A companheira dele, de 37 anos, revelou aos agentes que os dois estavam ingerindo bebidas alcoólicas e tiveram uma discussão por causa de uma quantia de R$ 400 que desapareceu da bolsa dela e pertencia aos dois.

Em um determinado momento, a mulher saiu para colocar a filha para dormir e o marido teria continuado reclamando do sumiço do dinheiro.

Segundo a suspeita, ele então teria pegado uma faca para atingi-la, mas os outros filhos dela acordaram e gritaram com o homem, que guardou a arma branca em cima de um guarda-roupa.

Foi quando um dos filhos, nervoso com a briga, teria dito que ia dar um soco no parceiro da mãe, que teria passado a ameaçar também as crianças.

A autora então confessou aos policiais que, depois de ver os filhos sendo intimidados, pegou a faca e desferiu dois golpes na barriga do companheiro.

Ela foi levada para a delegacia do município e deverá responder por tentativa de homicídio