Goiano que sentiu enganado pela Americanas faz a empresa sofrer dura derrota na Justiça

A Americanas terá de indenizar um consumidor que fez uma compra online e não recebeu o produto. O caso aconteceu em Campinorte, Norte do estado.

O advogado Augustto Guimarães Araújo relatou que comprou uma placa-mãe no site da empresa, com previsão de entrega para 14 dias após a compra. Ele, que advogou em causa própria, ressaltou que pagou com cartão de crédito, em uma única parcela.

Depois de ter efetuado a compra, o cliente não recebeu o produto na data prevista. Posteriormente, o advogado foi informado que a mercadoria estava fora de estoque, sem previsão para reposição.

Ficou constatado de que o site estaria vendendo um produto que nem deveria estar à venda.

Apesar da companhia ter comprovado o estorno do valor, o juiz Leonardo Naciff Bezerra, do Juizado Especial Cível de Campinorte, reconheceu falha na prestação de serviço. Como consequência a Americanas terá que pagar indenização de R$ 3 mil, por danos morais ao cliente.

Para se defender, a empresa alegou que o site é uma Marketplace, ou seja, serve apenas de “hospedagem” para outros anunciante e vendedores. Por isso, a Americanas afirmou não ter participação nos negócios jurídicos e não deveria responsabilizada.