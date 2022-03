Após ser demitida por criar perfil no Onlyfans, mulher dá a volta por cima e fatura R$ 600 mil por mês

O que parecia ser uma grande decepção, na verdade foi uma solução na vida da australiana Annabelle Knight, que foi despedida da empresa que trabalhava após ter a conta do Onlyfans descoberta.

A jovem contou ao jornar The Mirror que era gerente de marketing de um estabelecimento, mas que o salário era pouco para alcançar o objetivo da casa própria.

Diante da situação, ela decidiu criar uma conta na plataforma de conteúdo adulto para obter outra alternativa rentável.

No entanto, algum colega de trabalho encontrou o perfil dela, se inscreveu e compartilhou com o chefe da empresa as publicações de Annabelle.

“Eu não promovi meu OnlyFans em nenhum lugar, então só posso supor que alguém no meu trabalho se inscreveu no meu OnlyFans e enviou as evidências para meu chefe”, comentou.

“Fiquei furiosa porque alguém da empresa que se inscreveu na minha página compartilhou meu conteúdo novamente”, disse.

A demissão veio logo em seguida com a justificativa de “postar conteúdo ‘em um site adulto’ e conduzir negócios sem a aprovação de seu empregador”.

Apesar de chateada com a situação, Annabelle reuniu forças para se dedicar ao trabalho virtual e, atualmente, conseguiu multiplicar a renda, chegando a receber $30 mil dólares por semana – cerca de R$ 600 mil reais mensais.

No perfil do Tik Tok, ela realiza algumas postagens tirando sarro da situação e descredibilizando os haters que julgam a forma que ela encontrou de ganhar dinheiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por annabelle (@anniekknight)