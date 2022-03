Correndo risco de morte, jovem goiano cria “vaquinha” para pagar cirurgia e retirar aneurisma da cabeça

Desempregado, sem dinheiro para se alimentar e correndo um sério risco de morte súbita.

Essa é a situação atual de Jonathan Max, jovem de 29 anos, que abriu uma campanha de doações no site de financiamento coletivo Vakinha, para pagar uma cirurgia de R$ 70 mil reais que pode salvar a vida dele.

“Aos meus 16 anos eu sofri uma queda e acabei desenvolvendo um aneurisma. Desde então, minha cabeça vem sofrendo esse ‘estufamento’ até chegar no ponto que está hoje”, revelou ao Portal 6.

Morador de Goiânia, o rapaz está na fila de espera do SUS há mais de dois anos, aguardando liberação para operar o inchaço na cabeça, que pode provocar a morte dele a qualquer instante, caso se rompa.

“Eu sinto muitas dores, muita tontura e passei a ter desmaios recentemente. Preciso tomar remédios todo dia e não tenho apetite nenhum. Eu que antes pesava 66 kg estou com 44 kg agora”, detalhou.

Contudo, ao procurar a rede pública de saúde em Goiânia, Jonathan afirma sempre ter recebido respostas negativas, não havendo disponibilidade para que ele fosse atendido.

“Eu cheguei até a fazer um plano em um convênio particular, tinha tudo o que precisava para operar, por volta do dia 16 de janeiro desse ano”.

“Só eu deixei de pagar duas parcelas e eles cancelaram minha conta por falta da pagamento. Aí eu fiquei sem fazer a cirurgia”, explicou.

Sem a cobertura do convênio, a operação está sendo cobrada por R$70 mil, devido à complexidade do procedimento e pouca disponibilidade de profissionais especializados no mercado.

Porém, Jonathan não possui renda para custear essa quantia, visto que também não consegue encontrar um local que aceite empregá-lo.

“Eu já tentei em três lugares, mas quando eles pedem para eu tirar o boné e mostro o inchaço, ninguém quer me contratar”, explicou.

Jonathan afirma que antes até possuía um empreendimento próprio, prestando serviços no setor de refrigeração. Porém, conforme a doença foi avançando, ele se viu impossibilitado de trabalhar e teve que declarar falência.

“Eu até tentei pedir um auxílio-doença, mas por ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídca (CNPJ), meu medido foi negado”, relembrou.

“Hoje eu estou dependendo de doações, morando com a minha mãe, que teve dois AVCs e não consegue se movimentar bem”.

“Não estou conseguindo comprar comida aqui para casa, pagar a conta de energia, conta de água. A situação é de desespero mesmo”, lamentou Jonathan.

Financiamento coletivo

Sem alternativas, o jovem começou a divulgar a chave PIX para receber doações em dinheiro e abriu uma campanha no site Vakinha para conseguir custear a cirurgia.

Até o momento, Jonathan afirma ter recebido cerca de R$ 8 mil reais, somando depósitos direto na conta e no site de financiamento coletivo.

“Ainda está longe, mas dá pelo menos para pagar algumas contas, comprar o que der. Tenho certeza que Deus vai me ajudar”, afirmou.

Para ajudar, basta procurar a campanha no site Vakinha pelo nome “Cirurgia Para Aneurisma” ou pelo ID 2751465. Você também será redirecionado diretamente para a página clicando neste link.

Já para depositar diretamente na conta de Jonathan, a chave PIX dele é (62) 98146-1864.