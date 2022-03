Entenda o que é pré-diabetes e como se cuidar para reduzir os níveis de açúcar no sangue

O pré-diabetes é uma condição clínica que antecede o diagnóstico do diabetes tipo 2. Nesta situação o corpo começa a sinalizar que os níveis de glicemia (açúcar no sangue) estão começando a ficar elevados.

Além da glicemia, os níveis de insulina (hormônio que retira o açúcar do sangue) também se alteram, isso porque o pâncreas começa a produzir insulina em excesso para suprir a grande quantidade de açúcar, e por esse hormônio estar excedente, as células começam a rejeitá-lo, fenômeno conhecido como resistência à insulina.

O pré diabetes pode apresentar sintomas como escurecimento em regiões de dobra da pele, como no pescoço, virilha ou axila, mas na maioria dos casos não apresenta nenhum sintoma evidente e por isso o exame de sangue é importante. Alterações em exames de perfil lipídico e pressão alta são relacionados ao ganho de peso e nesses casos a atenção deve ser dobrada.

A boa notícia é que o pré-diabetes pode ser reversível quando agimos nos fatores que desencadeiam esse quadro. Os fatores estão associados ao excesso de peso, a má alimentação – principalmente grande a ingestão de açúcar e farináceos – ao sedentarismo, sono de má qualidade entre outros.

A mudança na alimentação é um fator determinante para a reversão deste quadro. A inclusão de alimentos integrais, proteínas, fibras e vegetais com a finalidade de reduzir a carga glicêmica da refeição é fundamental. Ademais, uma dieta com restrição calórica com objetivo de perda de peso e outras orientações podem ser necessárias, logo é indispensável o acompanhamento com um nutricionista.