Ele tem autismo e passou em primeiro lugar no vestibular para medicina em universidade federal goiana

Um jovem que tem autismo conseguiu passar em primeiro lugar no vestibular para Medicina na Universidade Federal de Jataí (UFJ), na região Sudoeste de Goiás.

Elizeu Augusto de Freitas Júnior, de 19 anos, é de Roraima e disse que decidiu pelo curso há apenas um ano e desde então passou a dedicar longas horas de estudos diários em plataformas online.

“Foi no ano passado, estudando química e biologia, as duas matérias que mais me aprofundei. Aí pensei em fazer o curso”, disse o rapaz em entrevista ao jornal O Popular.

Para ele, o diagnóstico aos 12 anos nunca foi um problema, mas um o incentivo para mostrar que ele é “capaz” e para ajudar outras pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) a se desenvolverem.

“Somos capazes de realizar qualquer um dos sonhos que tivermos. Tudo é dedicação e esforço. A gente só precisa acreditar no nosso potencial”, afirmou ao site Deficiente Ciente.

O futuro médico neurologista alcançou nota 840 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e deve começar o curso na UFJ no meio do ano quando se mudará para Jataí com os pais.