6 sinais que indicam que você pode ser intolerante à lactose e não sabe

Intolerância à lactose, no geral, é uma dificuldade para ingerir totalmente o açúcar (lactose) do leite e seus derivados. Assim, as pessoas com esse quadro podem facilmente confundir os sintomas com uma dorzinha abdominal comum. Por isso, hoje vamos falar de alguns sinais que indicam que você pode estar intolerante à lactose. Acompanhe!

Antes de tudo, entenda que essa intolerância é causada pela deficiência de uma enzima chamada lactase. Desta forma, a lactase quebra da lactose e permite que o nutriente seja digerido. Entendeu? Para entendermos melhor, existem 3 tipos de intolerância à lactose. Veja:

– Primária, em que o intestino reduz a produção da lactase. Em suma, é muito comum em pessoas idosas.

– Secundária, no geral, é ocasionada por alguma doença ou ferimento que impede ou reduz a produção de lactase.

– Congênita, por fim, nessa condição a pessoa já nasce com o problema.

Não podemos esquecer de frisar uma coisa. Muitas pessoas confundem intolerância à lactose com alergia à proteína do leite de vaca. Porém, são dois quadros clínicos bem diferentes. Isso porque a primeira se refere a indigestibilidade do açúcar do leite e a segunda desencadeia um processo alérgico à proteína do leite. Portanto, os sintomas e o tratamento são distintos, fique de olho!

Afinal, quais os sinais que indicam que sou intolerante à lactose?

Vamos ao que interessa! Primeiramente, entenda que os sintomas mais óbvios estão relacionados ao sistema digestório. Ademais, eles podem começar de 30 minutos a 2 horas após a ingestão de leite ou derivados. Inclusive, a intensidade pode mudar de acordo com a quantidade ingerida. Esses são os 6 principais sinais:

1. Diarreia

2. Dor abdominal

3. Inchaço abdominal

4. Náuseas e vômito

5. Dor de cabeça

6. Gases

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

