Prefeitura anuncia início da vacinação contra a gripe e sarampo em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis vai iniciar, na próxima segunda-feira (04), a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) para idosos e trabalhadores da área da saúde.

A campanha de imunização contra o sarampo também começa na mesma data, sendo esta segunda é voltada apenas para o público infantil, com idade entre seis meses e quatro anos, e profissionais da saúde.

Um total de 34 postos de saúde espalhados pela cidade foram selecionados para ofertar as doses e terão horários diferentes de atendimento.

Um Dia D, para a aplicação de ambas as vacinas, também está previsto para ocorrer em Anápolis no dia 30 de abril.

Onde se vacinar

Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, as doses podem ser encontradas nos seguintes postos: Jundiaí (Doutor Ilion Fleury), João Luiz de Oliveira, Santa Isabel, Alexandrina, Vila Formosa, Paraíso, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Calixtolândia, Calixtópolis, Guanabara, Tropical, Jardim Suíço, JK, Maracanã, Maracananzinho, Munir Calixto, Pirineus, São Carlos, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, São José, São Lourenço, Vila Esperança, Fabril, Vivian Parque e Vila Norte.

Com horário até às 21h, as vacinas também estarão disponíveis nas unidades do Bandeiras, Anexo Itamaraty, Recanto do Sol, Bairro de Lourdes, Filostro Machado e Vila União.

Já para a população dos distritos de Interlândia, Souzânia, Goialândia e Joanápolis, além do povoado Branápolis e Vila São Vicente, a imunização ocorrerá conforme agendamento no posto de saúde da região.

Segunda etapa

A segunda etapa da vacinação contra a gripe terá início no dia 03 de maio. Nela serão imunizadas crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, professores, força de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, transporte coletivo (motorista e cobrador), trabalhadores portuários, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas educativas e funcionários do sistema prisional.