Homem demite babá por motivos absurdos e é detonado nas redes sociais

Um homem decidiu demitir a babá dos filhos por dois motivos completamente incomuns e foi detonado nas redes sociais após compartilhar o relato em anonimato.

Segundo o genitor, ele havia contratado uma jovem, de 18 anos, para cuidar do neném, de cinco meses, e do mais velho, de 07 anos.

Apesar de ser ‘excelente com as crianças’, a grande questão para o homem é que ela não tinha iniciativa para limpar a casa e as louças da pia.

Um outro problema veio à tona quando os garotinhos saíram para passear com os avós e encontraram a jovem correndo no parque de top.

“Pedi para minha esposa falar isso com ela, mas ela se recusou. Meus pais vieram para a cidade e levaram as crianças para passear. Durante o passeio no parque eles viram a babá correndo com um top esportivo e shorts. As crianças passaram dias falando isso”, comentou o patrão da garota.

Após o episódio, o pai acreditou que o comportamento da babá era incompatível com as necessidades da família.

“Meu filho de sete anos também diz que ela é bonita e que vai se casar com ela quando ele for mais velho. Isso é totalmente inapropriado”, afirmou o homem.

Para o desagrado dele, a esposa condenou totalmente a atitude dele, discordando e alegando ainda que não só recontrataria ela, como ofereceria um aumento.

“Eu disse que ela é uma má influência e não a quero perto dos meus filhos, mas minha esposa se recusa a falar comigo”, mencionou ele.

Nos comentários, os internautas ficaram revoltados com o genitor, alegando que se ele precisasse de alguém para lavar as louças, que contratasse uma pessoa específica para o trabalho ou aumentasse o salário da garota.

Um outro ponto abordado pelos usuários dos sites é que ‘a forma como ela se veste no tempo livre não é da conta dele’.