Estudantes de Goiás já podem pedir isenção para o Enem 2022; veja quem tem direito

Está aberto o prazo para os estudantes goianos pedirem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. A solicitação pode ser feita até o dia 15 de abril na Página do Participante.

Na última edição do exame, o valor cobrado foi R$ 85. O benefício vale para os participantes que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, também podem ser contemplados os alunos que cursaram a última série ou todo o ensino médio em escolas públicas ou que foram bolsistas integrais em escolas particulares.

Entretanto, estes estudantes precisam comprovar renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818 por pessoa. O resultado será divulgado no dia 06 de maio.

No caso dos participantes, que faltaram às provas em 2021 e precisam novamente da isenção, o mesmo prazo vale também para enviar os atestados médicos ou boletins de ocorrência para justificar a ausência.

O Enem 2022 deve ser realizado nos dias 13 e 20 de novembro, mas é importante ficar atento ao cronograma, que será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As notas do Enem poderão ser usadas para ingressar no ensino superior em universidades públicas e privadas e para participar de programas federais, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).