Você conhece o Churrasquinho do Paim?

O Churrasquinho do Paim no Bairro São Jorge tornou-se uma referência em atendimento de qualidade com comida rápida. O carisma e a simplicidade do local conquistam uma grande grupo de pessoas que fazem daquele espaço um lugar de amigos.

Ponto de encontros de boêmios na região central da cidade, onde é comum encontrar músicos como Muth Lopes, o produtor cultural Luiz Sá, os letrados Eugenio Lourenço Dias, Pedro Salvador, Sóstenes Arruda, Fabrício Salvador entre outros. Cabe ressaltar que o tempero da Bete faz toda a diferença!

O que muitos não sabem é que Paim foi um líder estudantil destacado no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, o popular Estadual, lá pelos idos da década de 1980. Depois investiu no ramo de alimentação nas proximidades da Faculdade Anhanguera, até que chegou ao São Jorge tornando-se uma referência na região.

Cada vez que um pequeno negócio avança, gera emprego, renda, circula mercadorias e fomenta o comércio local, além de construir histórias e memórias entre clientes e amigos de uma Anápolis que ainda consegue ser bucólica, tranquila e ter vida comunitária.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.