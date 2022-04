Câmeras flagram garotinho aos prantos após gol do Flamengo no Atlético Goianiense

O domingo de futebol já chegou ao fim, mas o principal destaque da primeira rodada do Campeonato Brasileiro continua sendo o mini torcedor do Atlético Goianiense.

No jogo de estreia do time do coração na competição, o garotinho viu o atacante Bruno Henrique empatar a partida nos minutos finais e não gostou nenhum pouco do resultado.

O vídeo que viralizou mostra o momento em que o menino cai no choro, enquanto o pai tenta consolá-lo, mas sem sucesso.

Logo após a cena ser registrada pelas câmeras do Premiere, a imagem do torcedor já circulava pelas redes sociais.

Mas, o jogo de abertura do Dragão terminou mesmo em 1 a 1, com gols de Wellington Rato, para a equipe da casa, e Bruno Henrique, para os visitantes.

Na próxima terça-feira (12), os goianos terão a chance de alegrar o torcedor mirim, desta vez na Argentina, onde enfrentará o Defensa y Justicia pela Copa Sul Americana.