Equipe de Goiás já esteve no lugar mais alto do vôlei nacional

No quarto episódio do Curiosidades do Esporte, o Portal 6 relembra quando Goiás esteve no topo do vôlei nacional.

No ano de 2013, o Monte Cristo, time de Goiânia, venceu a Superliga B, a segunda divisão do esporte no país.

Com o título, a equipe conquistou o direito de disputar a Superliga, principal competição do vôlei brasileiro.

O Curiosidades do Esporte é um produto produzido e apresentado por Pedro Hara e editado por Elvis Diovany

A veiculação acontece sempre às terças-feiras à noite no Youtube e nas redes sociais do Portal 6.