Goiás está entre os estados com a internet mais rápida do Brasil, atesta estudo nacional

Os goianos se mantiveram no pódio com uma das internets mais rápidas do Brasil, segundo o levantamento elaborado pela plataforma Melhor Plano e Minha Conexão, que comparou a velocidade da rede em todos os estados.

Com resultado igual a 132,48 MBs, Goiás continuou em terceiro lugar no ranking, o mesmo do último estudo nacional, realizado em novembro do ano passado. Ficando atrás apenas do Mato Grosso com 159,47 MBs e do Piauí com 158,08 MBs.

Para este levantamento, a plataforma levou em conta o tempo que a internet demanda para abrir um link e para baixar (download) ou enviar (upload) um arquivo. Foram realizados 12,5 milhões de testes de conexão durante o segundo semestre de 2021.

Goiás teve desempenho melhor do que estados como, por exemplo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que tiveram desempenhos iguais a 124,78 MBs, 110,78 MBs e 85,14 MBs respectivamente.

O estudo também revela que houve um crescimento de 69% da velocidade da internet no Brasil, na comparação com o último levantamento. Com isso, a média nacional de conexão dos usuários saltou de 58,18 MB para 93,31 MB por segundo.

Veja o ranking de internet dos estados do Brasil: