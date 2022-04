Avós são expulsos de chá de revelação após comentário dirigido ao pai da criança: “faria o mesmo”

Terminou em uma enorme confusão o chá revelação do filho mais novo de um casal de homens, quando um deles teve a paternidade confrontada pelos pais do parceiro e história está dando o que falar.

A dupla já é casada há alguns anos e adotou uma garotinha, que atualmente está com três anos. Depois disso, decidiu contratar uma barriga de aluguel amiga para ter um segundo filho.

Para o feito, eles utilizaram o óvulo da conhecida e o esperma de um dos pais. Acontece que, durante o chá revelação, o pai não-doador acabou sendo questionado sobre o poder de interferencia na vida do menino, por ser ‘menos pai’.

A discussão foi iniciada por conta da decisão do nome da criança. Os avós, pais do homem doador, sugeriram Peter Jeremiah, mas o casal já havia decidido outro nome.

“Eles quiseram que nosso bebê se chamasse Peter Jeremiah, algo como a combinação entre os nomes dos avôs de meu marido. Não tenho nada contra quem faz isso, mas não quero isso para meu filho. Disse a eles que iríamos pensar, mas eles insistiram em saber ali mesmo”, contou a vítima, em anonimato, no Reddit.

Quando o pai informou aos sogros que pensariam, mas que não era esse o ‘nome dos sonhos’, os idosos ficaram revoltados. “Isso não importa, meu filho é quem tem a última palavra”, teriam dito.

“Eu fiquei sem entender e então meu sogro disse: ‘meu filho tem mais direitos para nomear o bebê, ele é o verdadeiro pai’”, relembrou.

De imediato, a reação dele foi de susto e fúria. O homem expulsou os sogros do evento e acabou se desentendendo com o marido, doador do DNA. Posteriormente, eles se resolveram e o filho dos idosos pediu desculpas ao parceiro.

Na plataforma Reddit, os usuários ficaram totalmente ao lado do casal e ponderaram ter sido uma situação muito insenssível por parte dos avós.

“Engraçado que ela não pensou sobre como invalidar sua paternidade pode ter te machucado”, disse um. “Você foi informado que não era ‘o pai de verdade’, e que tinha menos direitos ao filho por causa do DNA. Eu também faria o mesmo”, afirmou outro.