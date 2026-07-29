Não é lombo nem suã: a melhor carne de porco para o almoço ou jantar, segundo açougueiros

Corte menos procurado no balcão reúne características que facilitam o preparo e ajudam a variar o cardápio cotidiano

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Na hora de comprar carne de porco, muitos consumidores seguem quase automaticamente para o lombo, a bisteca ou o pernil. A suã também costuma aparecer em receitas tradicionais, especialmente quando o objetivo é preparar pratos cozidos e cheios de sabor.

No entanto, outro corte vem ganhando espaço nas indicações de açougueiros.

A copa-lombo se destaca pela combinação de maciez, gordura entremeada e versatilidade, podendo ser usada tanto em receitas rápidas quanto em preparações mais demoradas.

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Retirada da região entre o pescoço e o início do lombo do porco, a peça possui pequenas camadas de gordura distribuídas entre as fibras.

Durante o cozimento, essa gordura derrete e ajuda a manter a carne úmida, reduzindo o risco de ressecamento.

Diferença para o lombo

Apesar dos nomes parecidos, copa-lombo e lombo possuem características diferentes.

O lombo é um corte mais magro, com pouca gordura aparente e sabor mais suave.

Por esse motivo, exige atenção durante o preparo.

Quando fica tempo demais no forno, na panela ou na frigideira, pode perder umidade e apresentar textura seca.

A copa-lombo, por outro lado, tem maior quantidade de gordura entre as fibras.

Essa característica proporciona sabor mais intenso e ajuda a preservar a suculência mesmo em preparos mais longos.

A escolha depende da receita e da preferência de cada pessoa.

Ainda assim, açougueiros costumam indicar a copa-lombo para quem procura um corte mais difícil de ressecar e que aceite diferentes formas de preparo.

Como escolher a carne

No balcão, a copa-lombo deve apresentar coloração rosada, gordura clara e aparência fresca.

É importante evitar peças muito escuras, com cheiro forte ou excesso de líquido acumulado na embalagem.

As linhas de gordura distribuídas pela carne não representam necessariamente um defeito.

Pelo contrário, são elas que ajudam a manter a maciez e realçam o sabor durante o cozimento.

Para fazer bifes, o consumidor pode pedir fatias de espessura média.

Pedaços muito finos tendem a perder umidade rapidamente, enquanto cortes grossos precisam de mais tempo para cozinhar por dentro.

Quem pretende assar a carne pode escolher uma peça inteira e uniforme.

Isso facilita a distribuição do calor e evita que algumas partes fiquem prontas antes das outras.

Diferentes formas de preparo

A copa-lombo funciona bem na frigideira, na panela, no forno, na churrasqueira e na air fryer.

Também pode ser cortada em cubos para receitas com legumes, molhos, batatas ou cebola.

Temperos como alho, sal, limão, páprica, pimenta-do-reino, mostarda e ervas combinam com o corte.

Como a carne possui gordura natural, geralmente não é necessário acrescentar muito óleo durante o preparo.

Uma opção simples é temperar bifes de copa-lombo e dourá-los em uma frigideira bem aquecida.

Depois, cebolas em rodelas podem ser adicionadas para formar um acompanhamento rápido.

Servida com arroz, feijão, salada, purê ou legumes, a copa-lombo se transforma em uma alternativa prática para o almoço ou jantar.

Além de variar o cardápio, permite preparar uma refeição saborosa sem depender de receitas complicadas.

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