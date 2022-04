Implantação da área azul resolve problema no transporte público de Anápolis, defende ARM

Os valores cobrados para se ter acesso ao Transporte Público de Anápolis é uma pauta frequente de discussão entre os usuários de Anápolis, principalmente em épocas de reajustes, em que as tarifas acabam aumentando drasticamente.

Um dos motivos que seria responsável por causar o problema, inclusive, seria o fato de que são os próprios anapolinos que custeiam os benefícios dados, por exemplo, aos estudantes e idosos.

Presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), Robson Torres defende que, além da isenção do ICMS do óleso diesel, uma outra solução para tirar dos usuários do transporte coletivo essa responsabilidade seria a implantação urgente da Área Azul.

Segundo ele, o sistema, que serve para regulamentar estacionamentos em ruas e avenidas de grande movimentação, poderia ser utilizado para subsidiar as gratuidades e “quiçá diminuir o valor da tarifa de ônibus na cidade”.

“Sou defensável ao incremento das receitas do sistema através dos subsídios governamentais. Tudo para reduzir o valor tarifários aos usuários. Certamente, a implantação da Área Azul pode subsidiar tais gratuidades assim como em dezenas de municípios brasileiros, sendo este um fato concreto e indiscutível já aplicado nas ‘cidades inteligentes’ por todo o Planeta”, afirmou.

“A criação de um Fundo Municipal do Transporte é um embrião que buscamos implantar e nos pautamos em estudos, em viabilidades reais, em fatos concretos e em premissas técnicas e realistas, não meramente em utopias”, acrescentou.

Para que a implantação da Área Azul seja de fato feita, segundo Robson, ainda seria necessário aguardar a conclusão de avaliações que estão sendo feitas pelo Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Servicos Urbanos (CMTT).