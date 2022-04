Mais de 110 bairros de Anápolis vão ficar sem água no feriado, anuncia Saneago

Os moradores de quase 120 bairros de Anápolis poderão ficar sem água na próxima quinta-feira (21) devido à manutenção e limpeza do poço da Captação Piancó 1, que será realizada pela Saneago.

Segundo a companhia, os serviços ocorrerão das 8h às 12h horas e será necessário desligar o bombeamento para as estações de tratamento do município.

Com isso, a normalização do fornecimento deve começar de forma gradual ao longo da tarde e até à noite já estará totalmente regularizado em todas as casas.

Moradores com caixas d’água maiores e bem dimensionadas devem ser menos impactados durante o processo.

Até lá, a estatal solicita a compreensão dos anapolinos e orienta para o consumo moderado das reservas domiciliares.

Veja a lista dos bairros que serão afetados:

– Adriana Parque

– Alvorada

– Anexo Itamaraty

– Antônio Fernandes

– Bairro das Bandeiras

– Bairro de Lourdes

– Boa Vista

– Bom Sucesso

– Bom Sucesso II

– Campos Elísios

– Chácaras Americanas

– Chácaras Colorado

– Cidade Jardim

– Cidade Universitária

– Condomínio Alphaville Anápolis

– Condomínio Maria Vitoria

– Condomínio Residencial Belas Artes

– Condomínio Residencial Gaudí

– Condomínio Residencial Grand Trianon

– Condomínio Sol Nascente

– Conjunto Filostro M. Carneiro

– Conjunto Mirage, Gran Ville

– Granjas Santo Antônio

– Itamaraty – Etapas I, II, III e IV

– Jardim Alexandrina

– Jardim Alvorada

– Jardim Bandeirantes

– Jardim das Américas

– Jardim das Américas – Etapas II e III

– Jardim dos Ipês

– Jardim Europa

– Jardim Guanabara

– Jardim Palmares

– Jardim Planalto

– Jardim Primavera – Etapas I e II

– Jardim Progresso

– Jardim Tesouro

– Jardim Village

– Jóquei Clube

– Loteamento Novo Jundiaí

– Loteamento Residencial Leblon

– Loteamento Residencial Rio Jordão

– Maracanã

– Maracanazinho

– Morada Nova

– Nossa Senhora Aparecida

– Nova Vila

– Nova Vila Jaiara

– Parque dos Pirineus

– Parque Iracema

– Parque Residencial Ander

– Parque Residencial das Flores

– Recanto do Sol

– Residencial Aldeia dos Sonhos

– Residencial Alfredo Abrahão

– Residencial Alpha Ville

– Residencial Américas

– Residencial Ana Caroline

– Residencial Anaville

– Residencial Araguaia

– Residencial Araujoville

– Residencial Boa Esperança

– Residencial Centenário

– Residencial das Rosas

– Residencial Dom Emanoel

– Residencial Dom Felipe

– Residencial Flor do Cerrado

– Residencial Gabriela

– Residencial Idelfonso Limirio

– Residencial Ipanema

– Residencial Jandaia

– Residencial Jardim Itália I

– Residencial Las Palmas

– Residencial Mônica Braga

– Residencial Portal do Cerrado

– Residencial Santa Cruz

– Residencial Santo Antônio

– Residencial Santo Expedito

– Residencial São Cristóvão

– Residencial Vale do Sol

– Residencial Vale dos Pirineus

– Residencial Veneza

– Residencial Verona

– Residencial Vila Feliz

– Residencial Villa Bella

– Residencial Villa Lobos

– Residencial Virgínia Corrêa

– Santo Antônio

– São Carlos

– São Conrado

– São Lourenço

– Setor Bougainville

– Setor Central

– Setor Escala

– Setor Escala – II Etapa

– Setor Industrial Aeroporto

– Setor Lago dos Buritis

– Setor Tropical

– Sitio Recanto Jardim Boa Vista

– Vera Cruz

– Vila Dom Bosco

– Vila dos Oficiais

– Vila Harmonia

– Vila Jaiara

– Vila Norte

– Vila Nova Jaiara

– Vila Operaria

– Vila Rica

– Vila Santa Helena

– Vila Santa Isabel

– Vila São João e Vila São Jorge