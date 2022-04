O programa Agenda Portal 6 está chegando com mais dicas culturais de Anápolis

Para quem busca por programações especiais para curtir os finais de semana em Anápolis, o Agenda Portal 6 chegou trazendo algumas dicas culturais.

Produzido e apresentado por Aglys Nadielle e Isabella Valverde, o produto é veiculado no canal do YouTube e também nas redes sociais do Portal 6.

Nesta edição os destaques são para o festival de sinuca que ocorrerá no domingo (24) no SESC, ótimas estreias nos cinemas e claro, o início da Expoana 2022.

Este ano, as apresentações musicais do grande evento da cidade terão início no dia 04 de maio. Durante toda a festa, nomes como Mato Grosso e Mathias, Guilherme e Benuto, Leonardo e Bruno e Marrone cuidarão do agito da festa.

Confira o Agenda Portal 6.