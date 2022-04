Avó é presa após garotinha ser obrigada a tomar garrafa inteira de whisky e morrer

Uma mulher, de 53 anos, identificada como Roxanne Record, e a filha dela, Kadjah Record, de 29 anos, foram presas suspeitas de cometerem um crime que está repercutindo em todo o mundo.

O caso ocorreu na sexta-feira (22), em Baton Rouge, no estado de Luisiana, Estados Unidos, e logo mobilizou as autoridades locais.

Isso porque policiais foram acionados depois que a filhinha de Kadjah, e neta de Roxanne, de 04 anos, sofreu um desmaio e não recobrou mais os sentido.

Assim que os agentes chegaram no endereço, perceberam que não havia mais como socorrer a criança, porque ela já havia falecido.

Durante o interrogatório, descobriu-se que a avó teria obrigado a menina a tomar uma garrafa de uísque inteira. Enquanto isso, a mãe assistia toda a situação sem fazer nada.

Uma autópsia realizada no corpo da pequena China Record apontou que ela tinha cerca de 0,680% de álcool no sangue. A causa da morte foi por intoxicação aguda por ingestão de bebida alcoólica.

O nível encontrado na menina chega a ser considerado até oito vezes mais alto que o limite permitido para que um adulto possa dirigir no país, que é de 0,08%.

De acordo com as autoridades policiais, as familiares envolvidas foram presas e terão que responder na Justiça por assassinato em primeiro grau.